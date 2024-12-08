رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدًا

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا الاثنين.

جاء ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.

ويتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، تنظم ضوابط تقنين وضع اليد، والتي يقضي التشريع بإنشائها في كل المحافظات، والتي تتولى تلقي الطلبات وفحصها.

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