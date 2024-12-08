وزير الإسكان: تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي المضافة لمدن جديدة

كتب- نشأت علي:

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة.

واستهل الشربيني كلمته بالتقدم بالشكر إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورؤساء وأعضاء اللجان، وأعضاء مجلس الشيوخ الموقر، معبراً عن سعادته بالوجود في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة.

وتناول وزير الإسكان جهودَ الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقي ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفًا: تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي المضافة، وتم قبول 5550 طلبًا، وجار دراسة 1073 طلبًا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقًا للقواعد والإجراءات.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يحمل في طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، وموضحًا أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأجاب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عن تساؤلات واستفسارات النواب في ما يتعلق بالجزء الخاص بوزارة الإسكان، ضمن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة.

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