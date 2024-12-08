رئيس مجلس الشيوخ يطالب بصياغة قانونية منضبطة للائحة قانون أملاك الدولة

كتب- نشأت علي:

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأهمية الصياغة القانونية المنضبطة للائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الصياغة المنضبطة للائحة التنفيذية تساهم في تسهيل تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن صياغة اللائحة التنفيذية لقانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة تحتاج لجهد كبير.

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