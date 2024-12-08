لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مجدي الجلاد يعلق على سقوط بشار الأسد: الديمقراطية الضمانة الأساسية لأمن الدول

02:42 م الأحد 08 ديسمبر 2024

مجدي الجلاد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، على الأحداث الجارية في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد بشكل رسمي.

وقال "الجلاد"، عبر صفحته على فيسبوك: العراق.. ليبيا.. اليمن.. السودان.. والآن سوريا.. والبقية تأتي.. هل تتفق معي في أن القاسم المُشترك بين الدول التي سقطت هو الأنظمة الاستبدادية؟.

وأضاف مجدي الجلاد: هل حان الوقت لنفهم أن الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان هي الضمانة الأساسية لحماية الأمن الوطني لأي دولة؟، هل سنظل ننكر أن التعددية واحترام الفرد وتداول السلطة تحمي الجبهة الداخلية للأمة؟، إذا كنا نرفض التعلم من التاريخ البعيد، فهل نُغمض أعيننا عن الحاضر الذي نعيشه؟، فلا نتعظ، ولا نراجع أنفسنا، ولا نتوب عن عبادة الكراسي!.

وتابع: زعماء الدول التي سقطت لم يحترموا شعوبهم، ولم يرحموا من رأى في نفسه صاحب أرض ورأي وحقوق فكان مصيرهم مزبلة التاريخ، الأزمة الكبرى أن الديكتاتور المُستبد لا يرحل إلا على أنقاض الوطن، وعلى جثث الضحايا، وعلى واقع مأساوي ومستقبل مُظلم لأجيال وأجيال.

واختتم الجلاد، قائلًا: لماذا يا ربي ابتليت العرب دون غيرهم بحكام مستبدين، يحتقرون الشعوب، ويحتكرون السلطة والثروة والحقيقة.. اللهم لا اعتراض!.

اقرأ أيضًا:

توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: برودة وشبورة خلال الأيام المقبلة

ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد: مبارك "مُحارب لا يهرب"

مصطفى بكري يُعلق على سقوط بشار الأسد: 10 احتمالات بينها "حروب أهلية"

خطوات الإبلاغ عن سرقة العداد الكهربائي

لقاح الأنفلونزا للأطفال.. ما الموعد المناسب للتطعيم والموانع؟

رئيس الوزراء من الدوحة: العلاقات الثنائية المصرية القطرية تشهد أفضل حالاتها

مجدي الجلاد سقوط بشار الأسد هروب بشار الأسد الديمقراطية سوريا الصراع في سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس مجلس الشيوخ يطالب بصياغة قانونية منضبطة للائحة قانون أملاك الدولة

إعلان

إعلان

الدولار يقفز 22 قرشا ويسجل رقما قياسيا جديدا في بداية التعاملات اليوم بالبنوك
ليلة سقوط بشار : أفراح في دمشق وحلم العودة يتجدد- تغطية خاصة