مجدي الجلاد يعلق على سقوط بشار الأسد: الديمقراطية الضمانة الأساسية لأمن الدول

كتب- أحمد الجندي:

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، على الأحداث الجارية في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد بشكل رسمي.

وقال "الجلاد"، عبر صفحته على فيسبوك: العراق.. ليبيا.. اليمن.. السودان.. والآن سوريا.. والبقية تأتي.. هل تتفق معي في أن القاسم المُشترك بين الدول التي سقطت هو الأنظمة الاستبدادية؟.

وأضاف مجدي الجلاد: هل حان الوقت لنفهم أن الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان هي الضمانة الأساسية لحماية الأمن الوطني لأي دولة؟، هل سنظل ننكر أن التعددية واحترام الفرد وتداول السلطة تحمي الجبهة الداخلية للأمة؟، إذا كنا نرفض التعلم من التاريخ البعيد، فهل نُغمض أعيننا عن الحاضر الذي نعيشه؟، فلا نتعظ، ولا نراجع أنفسنا، ولا نتوب عن عبادة الكراسي!.

وتابع: زعماء الدول التي سقطت لم يحترموا شعوبهم، ولم يرحموا من رأى في نفسه صاحب أرض ورأي وحقوق فكان مصيرهم مزبلة التاريخ، الأزمة الكبرى أن الديكتاتور المُستبد لا يرحل إلا على أنقاض الوطن، وعلى جثث الضحايا، وعلى واقع مأساوي ومستقبل مُظلم لأجيال وأجيال.

واختتم الجلاد، قائلًا: لماذا يا ربي ابتليت العرب دون غيرهم بحكام مستبدين، يحتقرون الشعوب، ويحتكرون السلطة والثروة والحقيقة.. اللهم لا اعتراض!.

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