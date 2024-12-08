الشعب الجمهوري يطالب بالتيسير على المواطنين في تقنين وضع اليد

كتب- نشأت علي:

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية التيسير على المواطنين في إجراءات تقنين وضع اليد، قائلًا: جميعنا يطالب باستعادة أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأشار إلى أن مشروع القانون وضع فترة زمنية 6 أشهر يتم تجديدها مرة واحدة، متسائلًا: لماذا لا يتم وضع المدة سنة بالكامل حتى لا تضيع الأرض على الدولة؟.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن موقف الأراضي التي تم استصلاحها ولا يوجد بها مقرر مائي، قائلًا: لا يجب المساواة بين وضع اليد على أراضي النيل ووضع اليد على الأراضي الصحراوية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية التعامل بشكل مختلف مع من وضع يد على الأراضي الزراعية التي تحولت إلى مساكن.

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