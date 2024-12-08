وكيل دفاع النواب: لا يوجد شبر في الشرق الأوسط إلا وتضربه الأزمات

كتب- نشأت علي:

قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه وضح للجميع صدق رؤية الرئيس السيسي، في التحذير من انزلاق المنطقة في مصير مظلم، خاصة أن المؤامرات الخارجية اتضحت نتائجها، وتأكد صدق رؤية رئيس مصر الذي أكد أن حرب غزة ستشعل المنطقة، والنتيجة لا يوجد شبر في الشرق الأوسط إلا وتضربه الأزمات.

وأضاف وكيل "دفاع النواب"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ما قامت القيادة السياسية والجيش المصري والشرطة المصرية، من إنجازات وإجراءات حافظت بها على مقدرات هذا الوطن وحمت الدولة المصرية أن تنزلق في الهاوية.

وأشار إلى أن سقوط النظام السوري بهذه الطريقة، ووصول الفصائل المسلحة إلى الحكم، ينذر بالخطر لما يمثله من نتائج ظلامية للمستقبل، وخطوات لا يعلم مداها إلا الله لما سيحدث في سوريا وشعبها العربي المكلوم.

وبين إبراهيم المصري، أن ما يحدث من تغيرات جيوسياسية في المنطقة والاضطرابات الحالية تحتم علينا الالتفاف حول قواتنا المسلحة المصرية الباسلة، والالتفاف حول القيادة السياسية التي حمت هذا الوطن، وأكدت أن الرهان الأول والأخير على معدن هذا الشعب الأبي العظيم.

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