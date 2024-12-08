السيطرة على دمشق.. الجيش الإسرائيلي يعزز انتشاره على الحدود مع سوريا

(مصراوي)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن نشر قوات إضافية في المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة على الحدود مع سوريا، بالإضافة إلى مواقع استراتيجية أخرى، في إطار استعداداته الدفاعية على خلفية الأحداث الجارية في سوريا.

وذكر مصدر محلي في منطقة القنيطرة الحدودية السورية لوكالة الأنباء الألمانية أن القوات الإسرائيلية توغلت بمقدار 15 مترًا داخل الأراضي السورية وأطلقت أربع قذائف.

كما أفادت مصادر محلية في القنيطرة لقناة "روسيا اليوم" أن قوات إسرائيلية دخلت مدينة خان أرنبة، مركز محافظة القنيطرة، وأطلقت النار على أحد الشبان في المدينة مما أدى إلى مقتله.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي حذر فصائل المعارضة السورية من الاقتراب من الحدود، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك رد عسكري إذا تم خرق اتفاق فصل القوات.

وفي خطوة احترازية، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن فرض قيود على حركة المرور في مرتفعات الجولان، حيث تم إعلان الأراضي الزراعية الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا مناطق عسكرية مغلقة، مما يمنع المزارعين من الوصول إليها.

يأتي ذلك تزامنًا مع دخول قوات المعارضة السورية إلى دمشق فجر اليوم، وهو ما تلاه الإعلان عن سقوط النظام السوري، وخروج الرئيس السوري إلى وجهة غير معلومة.