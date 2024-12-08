وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق القافلة الطبية الشاملة بمركز شباب شهداء الروضة

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، انطلاق القافلة الطبية الشاملة بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذ مؤسسة "مصر الخير"، لتقديم الرعاية الصحية المجانية لأهالي شمال سيناء.

وتستمر فعاليات القافلة من الأحد 7 ديسمبر 2024 وحتى الأربعاء 10 ديسمبر 2024، وذلك بمركز شباب شهداء الروضة.

حضر الفعالية الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وعدد من قيادات مؤسسة مصر الخير والدكتور حسام موافي، رائد الطب الباطني، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية هذه القافلة التي تُعد جزءًا من المبادرات الهادفة إلى توفير خدمات صحية متكاملة لأبناء المناطق الحدودية حيث تضم مجموعة واسعة من التخصصات الطبية لخدمة كل أبناء المناطق المستهدفة.

وأشارت إلى ضرورة استفادة جميع المواطنين من هذه القافلة، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن أهالي المنطقة، من خلال تقديم رعاية طبية متميزة تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وفرق طبية مجهزة بأحدث المعدات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي وتعزيز صحة وسلامة المواطنين في شمال سيناء.

وتستهدف القافلة من 400: 500 مستحق في كل التخصصات، وتضم القافلة الطبية 8 تخصصات "باطنة - عظام - أطفال - أنف وأذن - جلدية - جراحة - مسالك - نساء"، بالإضافة إلى صيدلية شاملة تحتوي على كل أصناف الدواء طبقًا للتخصصات الطبية، ويتم توفير معمل تحاليل طبية فورية تظهر النتائج بحد أقصى 12 دقيقة للوقوف على التشخيص الدقيق لمساعدة الأطباء في وصف العلاج الطبي المناسب لكل مستحق، وتوفر القوافل الطبية بمؤسسة مصر الخير التحويلات الطبية ما بعد القافلة من أشعة تخصصية وعمليات جراحية كبرى وصغرى ومتوسطة مجانًا لمستحقي القافلة.

وألقى الدكتور حسام موافي، الأستاذ بقصر العيني جامعة القاهرة، محاضرة توعوية بعنوان "صحتك بالدنيا".

كما تفقدت وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة التضامن، ومحافظ شمال سيناء، منتجات مشروع تعزيز التنمية المستدامة في المحافظة والتي تنفذه جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، حيث تقوم عليه 20 سيدة من سيدات المحافظة الأولى بالرعاية بإنتاج الكليم، بالإضافة إلى معرض الحرف اليدوية والتراث البدوي، المقام بمركز شباب شهداء الروضة والذي يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وتضمن المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات البدوية والحرفية، من بينها السجاد اليدوي، والتطريز البدوي، بالإضافة إلى بعض المنتجات الغذائية التي تشتهر بها المحافظة مثل: القهوة العربية والتمور، كما شهد المعرض مشاركة واسعة من الحرفيين وتواجد كبير للمرأة السيناوية.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بجودة المنتجات المعروضة، مؤكدة حرص الوزارة على دعم الحرف التراثية واليدوية في جميع المحافظات ومن بينها شمال سيناء التي تعكس التراث الثقافي لسيناء وتعزز قدرات الصناعات اليدوية، مشيرة إلى أن مثل هذه المعارض تساهم في فتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات محليًا ودعم الاقتصاد الأسري للمجتمعات المحلية.

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأطفال فرحتهم من خلال حضور الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مؤسسة "مصر الخير".

وتضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتعليمية، مثل الرسم واكتشاف المواهب، حيث أظهر الأطفال إبداعاتهم وسط أجواء مليئة بالبهجة والفرحة.

تأتي هذه المشاركة في إطار دعم جهود التنمية المستدامة والاهتمام بتنمية قدرات الأطفال واكتشاف مواهبهم في مختلف المجالات.

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