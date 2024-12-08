وزير الزراعة يستقبل المدير الإقليمي لـ "الإيفاد" لبحث المشروعات المشتركة

كتب- محمد نصار:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دينا صالح، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

بحث الجانبان موقف المشروعات الزراعية الممولة من الصندوق والتي يتم تنفيذها في مصر، لخدمة صغار المزارعين بالقرى المستهدفة.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور محمد عبد القادر، مدير مكتب الإيفاد بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، أكد "علاء"، أن العلاقات بين مصر والإيفاد متميزة وممتدة في دعم المشروعات الزراعية المختلفة،

وأشار إلى اهتمام الدولة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية

المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي.

كما رحب "فاروق"، بتقارير المتابعة الإيجابية لمشروعات الإيفاد في مصر، وطالب بمزيد من زيادة محفظة استثمارات الإيفاد في مصر وتوجيهها إلى الاستثمار في المرأة الريفية من خلال إقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى معيشتها وتكون مصدر دخل ثابت لها.

وأشاد وزير الزراعة، بمشروعات الإيفاد في المحافظات والمناطق الحدودية، مشيرًا إلى أنه تفقد بعضها في محافظة مطروح.

كما بحث ‏اجتماع الوزير مع الإيفاد، الموقف التنفيذي للمشروعات الثلاثة الممولة من الإيفاد وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم"، فضلًا عن مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" وكذلك المشروع الجديد الممول من الإيفاد والذي انطلق مؤخرًا "كراون"، ويستهدف دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في بعض محافظات وسط وجنوب مصر، واستخدام طرق الري الحديث خاصة في مناطق زراعات القصب بمحافظات قنا والأقصر وأسوان بالإضافة إلى الاهتمام بسلاسل القيمة.

من ناحيتها، أكدت "صالح" أن المشروعات المشتركة بين مصر والإيفاد أصبحت قصص نجاح ونماذج تُحتذى لبعض الدول الأخرى، مشيرة إلى تقارير البعثة الإشرافية للإيفاد خلال زيارتها الأخيرة لمصر والتي جاءت كلها إيجابية.

وأضافت "صالح"، أن التعاون البناء والمثمر مع وزارة الزراعة المصرية في كل المشروعات الزراعية المشتركة تستهدف خدمة صغار المزارعين في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، مؤكدة اتفاقها مع الأفكار التي طرحها وزير الزراعة لتعزيز التعاون بين مصر والإيفاد في المشروعات التي تخدم المرأة الريفية وتسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على العمل كفريق واحد من أجل زيادة التعاون بين الوزارة والصندوق الدولي واستمرار قصص نجاح المشروعات المشتركة مع إزالة أي تحديات تعوق ذلك.

اقرأ أيضًا:

برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

قانون الضمان الاجتماعي| 7 حالات تستحق مساعدات نقدية استثنائية تعرف عليها

هل توقف توربينات سد النهضة تسبب في انقطاع التيار الكهربي بإثيوبيا؟