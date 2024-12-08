حمدين صباحي عن سقوط نظام بشار الأسد: الطعنة غائرة في قلب العروبة

كتب- محمد نصار:

علق حمدين صباحي، على سقوط النظام السوري برئاسة بشار الأسد، وسيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق، اليوم الأحد.

وقال "صباحي" في تدوينة عبر حسابه على موقع "إكس": آه يا سورية الحبيبة.. الطعنة غائرة في قلب العروبة.. لكن العروبة لن تموت.

أين بشار الأسد؟

قال ضابطان بالجيش السوري، لوكالة رويترز، الأحد، إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.

وجاءت تلك الخطوة بعد تصاعد الأوضاع ودخول تنظيمات مسلحة إلى العاصمة دمشق، عقب السيطرة على حمص.

وأعلنت فصائل من المعارضة السورية، تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد.

وكانت الفصائل المسلحة سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق.

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