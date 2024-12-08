وزير التموين يُعلن تفاصيل معرض "نبيو" للذهب والمجوهرات 2024

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل النسخة الجديدة من معرض "نبيو" للذهب والمجوهرات 2024، الذي يُعد الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة.

يُقام المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. ويُعبر عن تميز وريادة مصر في صناعة الذهب والمجوهرات، مؤكدًا مكانتها كلاعب رئيسي في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

معرض "نبيو" للذهب والمجوهرات 2024

المعرض، الذي سيُقام في مركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، يشهد مشاركة واسعة تضم 80 عارضًا، بينهم 49 علامة تجارية مصرية، بالإضافة إلى 31 عارضًا دوليًا.

وللمرة الأولى، ستشارك تركيا وإيطاليا بأجنحة مخصصة لهما، مما يُعزز الطابع الدولي للمعرض ويبرز مكانته كمحور عالمي لصناعة الذهب والمجوهرات.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض اهتمامًا دوليًا كبيرًا من خلال برنامج المشترين الدوليين الذي يستضيف 166 مشاركًا من 19 دولة، بهدف تعزيز التعاون التجاري ودفع الصادرات المصرية في قطاع الذهب والمجوهرات.

كما سيتضمن الحدث مسابقة لتصميم المجوهرات، شهدت هذا العام إقبالاً واسعًا من مصر و13 دولة أخرى، إضافة إلى معرض فني يحمل عنوان "المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ - الحقبة الفرعونية"، ليبرز الترابط بين تراث مصر العريق وإبداعها الحديث في هذا المجال.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أعرب الدكتور شريف فاروق، عن فخره بإقامة معرض "نبيو" 2024، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يجسد التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص ويعكس رؤية مصر لتكون مركزًا عالميًا لصناعة الذهب والمجوهرات.

وأوضح الوزير، أن هذا المعرض يمثل فرصة حقيقية لدعم الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها عالميًا، كما يعكس الإرث الحضاري العريق لمصر في هذه الصناعة التي طالما ارتبطت بتاريخها وثقافتها.

وأكد الوزير، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للعارضين والمشاركين من خلال توفير بيئة مواتية تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الحدث.

وشدد على أهمية قطاع الذهب والمجوهرات باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات التصدير.

ويُعد معرض "نبيو" 2024 خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة مصر على خريطة صناعة الذهب والمجوهرات العالمية، ونافذة لإبراز قدراتها على استقطاب التعاون الدولي وتعزيز الصناعات الوطنية، بما يضمن لها دورًا رياديًا في الأسواق العالمية.

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