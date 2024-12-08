خطوات الإبلاغ عن سرقة العداد الكهربائي

كتب- محمد صلاح:

أصبحت سرقة عدادات الكهرباء من الشقق السكنية ظاهرةً موجودةً ومنتشرةً في كثير من المناطق؛ الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات، أبرزها ما الخطوات المتبعة عند سرقة العداد؟ خشية تعرض المواطن لأي أضرار قانونية من جانب شركة الكهرباء.

ويوضح "مصراوي" خطوات الإبلاغ عن سرقة عداد الكهرباء، في ما يلي:

- يقوم المواطن أو المشترك الذي تعرض للسرقة، بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع له.

- يقوم المشترك صاحب البلاغ بأخذ صورة من المحضر وتقديمها إلى الكهرباء.

- يقوم المشترك بسداد قيمة العداد الجديد مسبق الدفع.

- يقوم فرع الكهرباء التابع له المشترك صاحب الشكوى أو البلاغ بتركيب عداد جديد.

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