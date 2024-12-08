توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: برودة وشبورة خلال الأيام المقبلة



كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات والأيام المقبلة، على مختلف الأنحاء.



توقعات حالة الطقس

قالت الأرصاد، إنه تسود من اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 حتى الجمعة 13 ديسمبر، أجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تسود أجواء معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب الصعيد.

وتشهد حالة الطقس غدًا الاثنين، شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من أقصى الغرب وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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