لقاح الأنفلونزا للأطفال.. ما الموعد المناسب للتطعيم والموانع؟

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، توضيحًا بشأن لقاح الأنفلونزا الموسمية للأطفال، مؤكدة أنه من الضروري لجميع الأسر التعرف على موعد التطعيم والموانع الخاصة به لتوفير الحماية لأفراد الأسرة، وخاصة الأطفال وكبار السن.

وأكدت فاكسيرا أن اللقاح المتوفر هو "الإنفلونزا الرباعية"، والذي يحمي الجسم من أخطر أربعة فصائل من الأنفلونزا، بما في ذلك إنفلونزا الخنازير.

كما أوضحت أن الجرعة هي نصف مللي، وتُعطى بالحقن في الكتف للأطفال بدءًا من عمر 6 أشهر، موضحة أن الطفل إذ كان عمره يتراوح بين 6 أشهر و9 سنوات ولم يتلق جرعتين من اللقاح في السابق، فيحتاج إلى تكرار الجرعة.

موانع استخدام لقاح الأنفلونزا للأطفال

بالنسبة للموانع، أشارت الشركة إلى أنه لا توجد موانع للتطعيم باستثناء حالات حساسية البيض وارتفاع درجات الحرارة الشديد.

وأكدت فاكسيرا أن اللقاح يُنصح به للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما أنه آمن للحوامل والمرضعات.

علاوة على ذلك، يمكن تطعيم الأطفال والبالغين باللقاح دون أي تعارض مع اللقاحات الأخرى.

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