برلماني يدعو الجامعة العربية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن وجود حل سياسي للأزمة في سوريا أمر ضروري، يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية، مؤكدًا أن استمرار الأزمة السورية يُشكل تطورًا خطيرًا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كل الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة.

وقال محسب، في بيان له اليوم الأحد: وقف تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، يسهم في الحد من التصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وحمايتها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب، مع اتخاذ خطوات جادة نحو إحداث تقدم ملحوظ في ملف اللاجئين والنازحين؛ لكي يتمكنوا من العودة مرة أخرى إلى مدنهم وقراهم.

ودعا عضو مجلس النواب جامعةَ الدول العربية والمجتمع الدولي للعمل معًا من أجل إيجاد حل سياسي يضمن استقرار سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة، مع تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.

وحذَّر النائب أيمن محسب من استمرار دعم الفصائل المسلحة في سوريا؛ لما يمثله من خطورة على مستقبل سوريا ودول المنطقة، مؤكدًا أن مصر تدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة، باعتبارها أحد المخاطر التي تهدد استقرار سوريا ودول المنطقة، منوهًا بأن مصر حريصة على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها، وإنهاء معاناة الشعب السوري.

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