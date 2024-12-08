مجانًا.. استخراج شهادات "مزاولة الحرفة" لـ7516 عاملًا بـ"الضبعة" في حضور خبراء روس

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، الانتهاء من استخراج شهادات مزاولة الحرفة، وقياس مستوى المهارة، لعدد 7516 من العاملين المُشاركين في مشروع الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، بعد إجراء اختبارات لهم.

يأتي ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وفنيين من مركز تدريب الكيلو 7 التابع لمديرية عمل محافظة مرسى مطروح، وبالتعاون مع لجنتَين من وزارة الصحة، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وبحضور خبراء روس.

وقال جبران إن الوزارة تَحمَّلت التكاليف المالية لهذه "الشهادات" من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، وأيضًا من "شركة المقاولات" التي يعملون فيها.

وأوضح الوزير أن الهدف من استخراج "الشهادات" هو التمهيد لشمول العمال غير المُؤَمَّن عليهم، بمظلة التأمين الصحي، وتسهيل عملية تعيينهم؛ حيث إن هذه "الشهادات" أصبحت ضمن المصوغات المطلوبة للتعيين،أو العمل في أي موقعِ آخر.

وأشار الوزير إلى أن بعض من هؤلاء العمال تم ضمهم إلى منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، لتقديم الدعم لهم، في إطار خطة التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة؛ لحمايتهم، والتأمين الصحي عليهم، في كل مواقع العمل على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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