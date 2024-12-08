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ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد: مبارك "مُحارب لا يهرب"

11:24 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

نجيب ساويرس

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كتب- أحمد جمعة:

علّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسيطرة قوات المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق، اليوم الأحد.

وقال ساويرس عبر حسابه على منصة إكس: "يمهل ولا يهمل.. نرجو ونتمنى أن تكون أول ثورة لا تؤدي إلى فوضى وانقسام وظلم، وتصبح سوريا دولة ديمقراطية حرة تحترم حقوق الإنسان، وتحرص على حقوق الأقليات وتحسن معاملتهم".

وأعاد ساويرس نشر تدوينة لحساب يحمل اسم "غادة جلال"، إذ كانت تتحدث عن الرئيس الراحل حسني مبارك وكيفية تركه للسلطة بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث قالت: "كل رئيس دولة يحصل فى بلده ثورة ولا إنتفاضة، يسفر عائلته بلد ثانية ويسافر بعد كده ويترك وطنه، إلا الرئيس محمد حسني مبارك ألف رحمة ونور".

وعلق ساويرس قائلًا: "يحسب له شجاعته الله يرحمه، فهو المحارب الذي لا يهرب".

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