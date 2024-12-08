ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد: مبارك "مُحارب لا يهرب"

كتب- أحمد جمعة:

علّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسيطرة قوات المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق، اليوم الأحد.

وقال ساويرس عبر حسابه على منصة إكس: "يمهل ولا يهمل.. نرجو ونتمنى أن تكون أول ثورة لا تؤدي إلى فوضى وانقسام وظلم، وتصبح سوريا دولة ديمقراطية حرة تحترم حقوق الإنسان، وتحرص على حقوق الأقليات وتحسن معاملتهم".

يمهل و لا يهمل ....نرجو و نتمني ان تكون اول ثورة لا تؤدي الى فوضى و إنقسام و ظلم و تصبح سورية دولة ديموقراطية حرة تحترم حقوق الإنسان و تحرص على حقوق الأقليات و تحسن معاملتهم — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 8, 2024

وأعاد ساويرس نشر تدوينة لحساب يحمل اسم "غادة جلال"، إذ كانت تتحدث عن الرئيس الراحل حسني مبارك وكيفية تركه للسلطة بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث قالت: "كل رئيس دولة يحصل فى بلده ثورة ولا إنتفاضة، يسفر عائلته بلد ثانية ويسافر بعد كده ويترك وطنه، إلا الرئيس محمد حسني مبارك ألف رحمة ونور".

وعلق ساويرس قائلًا: "يحسب له شجاعته الله يرحمه، فهو المحارب الذي لا يهرب".

يحسب له شجاعته الله يرحمه فهو المحارب الذى لا يهرب ... https://t.co/bYKmaW4Mfr — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 8, 2024

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