لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ونظيره القطري في الدوحة

11:19 ص الأحد 08 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مصطفى مدبولي و الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
  • عرض 6 صورة
    مصطفى مدبولي و الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
  • عرض 6 صورة
    مصطفى مدبولي و الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
  • عرض 6 صورة
    مصطفى مدبولي و الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
  • عرض 6 صورة
    مصطفى مدبولي و الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام مصر بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصةً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر، مُشيرًا إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، عمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على توثيق هذه العلاقات.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الوقت نفسه، عن تطلعه لتعميق التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

اقرأ أيضًا:

برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

قانون الضمان الاجتماعي| 7 حالات تستحق مساعدات نقدية استثنائية تعرف عليها

هل توقف توربينات سد النهضة تسبب في انقطاع التيار الكهربي بإثيوبيا؟

مصطفى مدبولي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الدوحة قطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد: مبارك "مُحارب لا يهرب"

إعلان

إعلان

الدولار يقفز 22 قرشا ويسجل رقما قياسيا جديدا في بداية التعاملات اليوم بالبنوك
ليلة سقوط بشار : أفراح في دمشق وحلم العودة يتجدد- تغطية خاصة