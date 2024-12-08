9 خطوات مهمة لاستخدام قطرات الأذن.. هيئة الدواء تكشف التفاصيل

كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الطريقة الصحيحة لاستخدام قطرات الأذن، بهدف تعزيز الاستخدام الآمن والفعال لهذه الأدوية.

خطوات مهمة لاستخدام قطرات الأذن

أوضحت الهيئة في منشور توعوي الخطوات التي يجب اتباعها عند استخدام قطرات الأذن، والتي تشمل:

* غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل بدء الاستخدام.

* تدفئة عبوة القطرة بين كفي اليد لتجنب الإزعاج الناتج عن برودة السائل.

* الاستلقاء على الجانب المقابل للأذن المصابة.

* إمساك الأذن من الجزء الذي يعلو شحمة الأذن قليلًا وسحبها للخلف.

* الضغط على عبوة القطرة لإخراج الجرعة المطلوبة حسب الإرشادات.

* تدليك المنطقة الواقعة خلف الأذن وأمامها لتسهيل دخول القطرة إلى القناة السمعية.

* البقاء مستلقيًا على الجانب لمدة 3 إلى 10 دقائق لضمان فعالية الدواء.

* تجفيف أي إفرازات تخرج من الأذن بقطعة قماش نظيفة دون إدخالها إلى الداخل.

* عند استخدام أكثر من نوع من القطرات، يُنصح بالانتظار لمدة 3 إلى 5 دقائق بين كل نوع.

وشددت الهيئة على أهمية اتباع التعليمات المرفقة مع الأدوية، والتواصل مع الطبيب أو الصيدلي في حالة وجود أي استفسار لضمان تحقيق الفائدة المرجوة مع الحفاظ على سلامة الأذن.

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