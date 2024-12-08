هل توقف توربينات سد النهضة تسبب في انقطاع التيار الكهربي بإثيوبيا؟

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سبب انقطاع التيار الكهربي لفترات طويلة عن المدن الإثيوبية.

وقال "شراقي" في منشور له عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، إن السبب يعود إلى تهالك الشبكة وعدم قدرتها على نقل هذه الكميات الكافية.

وتابع: "طبقا لإحدى الدراسات العلمية تبين أن الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربائي في شبكة الكهرباء الإثيوبية هي الدوائر القصيرة، والحمل الزائد، وفقدان الانتاج، وفشل أنظمة الحماية والاتصالات، والتبديل، وقد لوحظ أن 49 انقطاعًا للتيار الكهربائي حدث على الشبكة الوطنية من 28 يناير 2013 إلى منتصف مايو 2016".

وأوضح، أنه تم تركيب توربينين في سد النهضة في فبراير وأغسطس 2022، و2 آخرين في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أنهم متوقفون منذ أكثر من 3 أشهر، وبالتالي ليس لسد النهضة علاقة بالانقطاع الحالي.

ولفت إلى أن شبكة نقل الكهرباء في إثيوبيا يصعب أن تغطي 130 مليون إثيوبيا، خاصة أنهم منتشرون على مساحة مليون كم2، ويبلغ إجمالي ما تنتجه إثيوبيا من الكهرباء حوالي 5,000 ميجاوات من جميع المحطات معظمها 96% من السدود.

وشهدت إثيوبيا انقطاعًا تامًا للكهرباء على مستوى البلاد مساء السبت 7 ديسمبر 2024، فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وعادت لاحقا بنسبة 85% في العاصمة أديس أبابا، ولم يتم استعادتها بالكامل في جميع أنحاء إثيوبيا.