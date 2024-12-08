نشرة التوك شو| ضوابط مُشددة لحج المصريين وجدل حول قرار تنظيم صرف ألبان الأطفال

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أحمد موسى يطالب بضم رونالدو وصلاح ومرموش لدعم الأهلي في كأس العالم للأندية

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي أسفرت عن وقوع النادي الأهلي في مجموعة قوية تضم فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ودعا موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" إلى ضرورة دعم النادي الأهلي بصفقات قوية قبل انطلاق البطولة، مؤكداً أن الفريق يحتاج إلى لاعبين على مستوى عالٍ لمواجهة المنافسة الشديدة المتوقعة.

الصحة: عبوة لبن الأطفال تكلف الدولة 300 جنيه.. ورصدنا صرف عبوات لمتوفين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على أهمية الرضاعة الطبيعية في تغذية الطفل، مشيرًا إلى أن التوصيات الصحية العالمية تؤكد أن لبن الأم هو الغذاء المثالي للرضيع، حيث يوفر له جميع العناصر الغذائية اللازمة للنمو والتطور الصحي لجهازه المناعي.

وأوضح عبد الغفار خلال تصريحات صحفية أن الوزارة تعمل على توعية الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية، وذلك من خلال الحملات التوعوية والبرامج التدريبية التي تستهدف الأمهات الحوامل والمرضعات.

اتحاد الصناعات يكشف أسباب تحريك أسعار خدمات المحمول والإنترنت

أكد حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات باتحاد الصناعات، أن الارتفاع في أسعار خدمات المحمول والإنترنت، جاء نتيجة لعدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف التشغيل والتحديث المستمر للشبكات، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحقيق أرباح معقولة للشركات العاملة في القطاع، بما يتوافق مع القانون.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح الليثي، أن الشركات طالبت بزيادة الأسعار منذ سنوات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على هذه الزيادات بعد دراسة متأنية، لضمان استمرار تقديم خدمات ذات جودة عالية.

أحمد موسى لـ "تركي آل الشيخ": عايزين رونالدو مع الأهلي قبل كأس العالم للأندية

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن تطلعه لمشاركة كريستيانو رونالدو، مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، وصف موسى البطولة بأنها "حدث كبير"، موضحًا أن النادي الأهلي أصبح محور حديث وسائل الإعلام العالمية منذ سحب القرعة يوم الخميس الماضي، حيث سيواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح، ومتوقع حضور الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هذه المباراة المهمة.

غرفة شركات السياحة تكشف عن ضوابط مُشددة لحج المصريين

قال المهندس إيهاب عبدالعال، عضو غرفة شركات السياحة، إن السعودية قررت وقف إصدار تأشيرات الزيارة الشخصية للمصريين بدءًا من شهر رمضان، بهدف منع أي تجاوزات خلال موسم الحج المقبل، والتي شملت سفر العديد من الحجاج دون تأشيرات معتمدة.

خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح عبد العال: "المواطن بيأخد التأشيرة يروح يعمل عمرة في رمضان ويقعد لحد موسم الحج، هذه التأشيرات لن يتم إصدارها للمصريين بداية من رمضان".

حج 2025.. أسعار وشروط جديدة لمنع تجاوزات الموسم الماضي

أعلن المهندس إيهاب عبد العال، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل جديدة بشأن موسم الحج لعام 2025، حيث حددت الأسعار النهائية وأعلنت عن الشروط والضوابط التي يجب على الراغبين في أداء الفريضة الالتزام بها.

خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح عبدالعال أن أسعار الحج السياحي الجوي تتراوح بين 240 ألف جنيه و550 ألف جنيه، مع إمكانية الحصول على تخفيضات تصل إلى 10%، بينما تبلغ تكلفة الحج البري 225 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه الأسعار تأتي بعد دراسة شاملة لسوق الحج وتحديد التكاليف المتوقعة.

ياسمين عز: بدل ما تنشفي شعرك دفيله ملاية السرير بالسشوار

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة للفتيات عن الزواج، قائله: "الجواز حلو ماتخليش حد يكرهك فيه، الزواج شراكة لو اتبت صح احتمالات فشلها صفر".

وقالت ياسمين عز خلال برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "mbc مصر"،: "في الجو البرد ده قومي اعملي لجوزك شوية بطاطا بالبشاميل، أو طبق شعرية باللبن، أو مشروب يهديله أعصابه".