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عادل حمودة: تأثير الأم في حياة صلاح جاهين أكبر من الأب

02:01 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

الإعلامي عادل حمودة

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كتب- عمرو صالح:

قال الإعلامي عادل حمودة، إن عادة يكون تأثير الأم في حياة المشاهير أكبر من تأثير الأب، حدث ذلك لصلاح جاهين أيضًا، حرص صلاح جاهين على أن يبعث برسائل مكتوبة إلى أمه نشرتها مجلة الأهرام العربي فيما بعد، لا تزيد كلمات الرسائل عن "اُقبلك واُقبل يديك الكريمتين".

وأضاف خلال تقديمه برنامج واجه الحقيقة، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، «اعتذار عن عدم القدوم لرؤيتها، ودعاء بان تتمتع بالصحة والعافية، وبعض الأخبار الشخصية والعائلية.

وتابع : وحديث عن صحته التي لا بأس بها رغم ما ينتابه من توتر عصبي متكرر، لكن بالقطع كانت الرسائل في كثير من الأحيان بديلا للتليفون المعطل.

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الإعلامي عادل حمودة صلاح جاهين برنامج واجه الحقيقة مجلة الأهرام العربي
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