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الدكتور محمد عبد البديع رئيسا لقطاع الآثار المصرية اليونانية والرومانية

12:09 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار

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كتب- محمد شاكر:

أصدر الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرار رقم 548، بتكليف الدكتور محمد عبدالبديع للقيام بأعمال رئيس الآثار المصرية اليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار.

وكان الدكتور محمد عبد البديع، يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة آثار مصر العليا قبل صدور قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بترقيته لرئاسة القطاع.

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الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار الآثار المصرية اليونانية والرومانية المجلس الأعلى للآثار
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