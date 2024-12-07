أحمد موسى يطالب بضم رونالدو وصلاح ومرموش لدعم الأهلي في كأس العالم للأندية

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي أسفرت عن وقوع النادي الأهلي في مجموعة قوية تضم فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ودعا موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" إلى ضرورة دعم النادي الأهلي بصفقات قوية قبل انطلاق البطولة، مؤكداً أن الفريق يحتاج إلى لاعبين على مستوى عالٍ لمواجهة المنافسة الشديدة المتوقعة.

وطالب موسى المستشار تركي آل الشيخ بالتدخل لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الأهلي لمدة شهر، لتكون المواجهة بينه وبين ميسي هي الأبرز في البطولة.

كما طالب مقدم "على مسؤوليتي" بضم اللاعب المصري محمد صلاح من ليفربول وعمر مرموش من الدوري الألماني لدعم صفوف النادي الأهلي في مواجهاته بالبطولة.

وأكد موسى أن الأهلي أصبح حديث العالم بعد سحب القرعة، متوقعًا أن يحضر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مباراة الافتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي، نظرًا لأهمية هذه المباراة وتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.