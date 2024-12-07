الصحة: عبوة لبن الأطفال تكلف الدولة 300 جنيه.. ورصدنا صرف عبوات لمتوفين

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على أهمية الرضاعة الطبيعية في تغذية الطفل، مشيرًا إلى أن التوصيات الصحية العالمية تؤكد أن لبن الأم هو الغذاء المثالي للرضيع، حيث يوفر له جميع العناصر الغذائية اللازمة للنمو والتطور الصحي لجهازه المناعي.

وأوضح عبد الغفار خلال تصريحات صحفية أن الوزارة تعمل على توعية الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية، وذلك من خلال الحملات التوعوية والبرامج التدريبية التي تستهدف الأمهات الحوامل والمرضعات.

وأشار إلى أن هذه الحملات تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة المرتبطة بتغذية الرضع، وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية بشكل حصري خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل.

كما أكد عبد الغفار أن الوزارة تعمل على متابعة تطبيق التوصيات الصحية العالمية بشأن تغذية الرضع، وذلك من خلال الرقابة على جودة الألبان الصناعية المتاحة في السوق المصري، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

حذر عبد الغفار من استخدام الألبان الصناعية بشكل عشوائي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن هذه الألبان لا توفر للطفل نفس الفوائد التي يوفرها لبن الأم، وقد تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة، مثل الإسهال والالتهابات الرئوية.

وأكد أن منظومة ألبان الأطفال بالكامل مميكنة وتم التدريب على التعامل مع الأمهات والطفل، موضحًا أن التوصيات الحديثة تؤكد أن الأم التي تعاني من المرض السكري يجب أن ترضع الطفل لكي يكون هناك اتزان في نسب السكر في الجسم، وتابع: "رصدنا حالات تصرف ألبان لأطفال متوفين"، مفيدا بأن عبوة لبن الأطفال تكلف الدولة حوالي 300 جنيه.

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