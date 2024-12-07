مخالف للقانون.. اتحاد المستأجرين يرد على مقترح رفع الحد الأدنى للإيجار القديم

كتب- عمرو صالح:

كشف شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر عن موقف المستأجرين من مقترح رفع الحد الأدنى لإيجار الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم بالمناطق الشعبية إلى 2000 جنيه وحد أقصى لإيجار الشقق بالمناطق الراقية 8 آلاف جنيه وذلك لمدة 3 سنوات، وتحرر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ويتم تحرير عقد جديد.

وقال عبدالسلام، لمصراوي، إنه بكل تأكيد نرفض المقترح سالف الذكر رفضا باتًا لأنه مخالف للقانون والدستور قوانين الإيجار، موضحًا أن حكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم قضي بأسس قانونية يتم من خلالها تحديد نسبة رفع القيمة الإيجارية ولم يتعرض لإمتداد عقد الإيجار القديم للورثة حال وفاة المستأجر الأصلي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

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