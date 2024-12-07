رئيسة القومي للمرأة تشيد بدور المرأة في تعزيز العمل التطوعي

كتبت- نور العمروسي:

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في احتفالية الهلال الأحمر المصري، والتي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وبحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر وبحضور متطوعي والعاملين بالهلال الأحمر المصري.

كما شهدت المستشارة أمل عمار، تكريم العناصر المتميزة في الهلال الأحمر المصري.

وأكدت المستشارة أمل عمار على هامش مشاركتها في اليوم العالمى للتطوع، أن للمرأة دائماً دور فعال في الكثير من الأعمال التطوعية الخيرية قائلة: "المرأة بطبيعتها المعطاءة تُعد رمزاً للإيثار والاهتمام بالآخرين ومساعدتهم لتجاوز الأزمات والمحن فهي الأم المربية الأولى للنشء الذي تزرع بداخله بذور الانتماء للوطن وحب المجتمع ومد يد العون للمحتاجين وتشجيعهم على التكافل الإجتماعي والتاريخ المصرى زاخر برائدات العمل التطوعي التي لهن منا خالص الشكر والتقدير والاحترام".

كما أكدت على ضرورة تعزيز قيمة العمل التطوعي وتعزيز روح التطوع وتسليط الضوء على الدور الذي يقدمه المتطوعين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية مما يساهم في إحداث تأثيرات إيجابية فى مواجهة المشكلات والتحديات مما تنعكس على الأفراد والمجتمعات فالعمل التطوعي يجعل الناس جزءًا من الحلول ويسمح لهم بالمشاركة في تطوير مجتمعاتهم فلا سبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة دون إشراك جميع الأفراد في جميع المراحل وعلى جميع المستويات.