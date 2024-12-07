أحمد موسى لـ "تركي آل الشيخ": عايزين رونالدو مع الأهلي قبل كأس العالم للأندية

كتبت- داليا الظنيني:

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن تطلعه لمشاركة كريستيانو رونالدو، مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، وصف موسى البطولة بأنها "حدث كبير"، موضحًا أن النادي الأهلي أصبح محور حديث وسائل الإعلام العالمية منذ سحب القرعة يوم الخميس الماضي، حيث سيواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح، ومتوقع حضور الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هذه المباراة المهمة.

وأشار "موسى"، إلى أن اسم الأهلي يتردد بشكل واسع في المحافل الرياضية الدولية، موضحًا أن البطولة ستشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به.

في سياق متصل، أكد أحمد موسى على أهمية دعم النادي الأهلي بلاعبين جدد، حيث قال: "الأهلي بحاجة إلى صفقات قوية".

وأعرب عن أمنيته في تدخل المستشار تركي آل الشيخ للسماح لكريستيانو رونالدو بالانضمام إلى النادي الأهلي لمواجهة ميسي، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعزيز صفوف الفريق بمحمد صلاح ومرموش.

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