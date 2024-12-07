اتحاد الصناعات يكشف أسباب تحريك أسعار خدمات المحمول والإنترنت

كتبت- داليا الظنيني:

أكد حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات باتحاد الصناعات، أن الارتفاع في أسعار خدمات المحمول والإنترنت، جاء نتيجة لعدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف التشغيل والتحديث المستمر للشبكات، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحقيق أرباح معقولة للشركات العاملة في القطاع، بما يتوافق مع القانون.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح الليثي، أن الشركات طالبت بزيادة الأسعار منذ سنوات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على هذه الزيادات بعد دراسة متأنية، لضمان استمرار تقديم خدمات ذات جودة عالية.

وأوضح، أن هذا الارتفاع يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون، مؤكدًا أن انقطاع خدمات المحمول والإنترنت أكثر إزعاجًا من انقطاع الكهرباء، والشركات تعمل على تقديم عروض وخدمات جديدة لجذب العملاء والاحتفاظ بهم.

الشريحة الإلكترونية مستقبل الاتصالات

وتطرق "الليثي"، إلى موضوع الشريحة الإلكترونية (eSIM)، مؤكدًا أنها تمثل مستقبل الاتصالات، ولكنها تحتاج إلى وقت حتى تنتشر بشكل أوسع في مصر، موضحًا أن هذه الشريحة تتمتع بالعديد من المزايا، مثل سهولة الاستخدام وإمكانية استخدام أكثر من شريحة في جهاز واحد.

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