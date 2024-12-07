موسى يعلق على حفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس السيسي في الدنمارك

كتبت- داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية للدنمارك، قائلا: الاستقبال يليق بدولة عظيمة شامخة تنعم بالأمن والأمان اسمها مصر.

وتابع خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، أن هذه زيارة دولة، والرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور الدنمارك، والقصر الملكي في كوبنهاجن أعد استقبالا أسطوريا للرئيس السيسي.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هذه الزيارة الهامة تأتي وسط ارتباك العالم بالحروب ودول تتعرض لأزمات وتواجه خطر التقسيم، موضحا أن الرئيس السيسي استقل العربة الملكية التي تجرها الخيول.

وأردف: حبيت الدنمارك وأي حد يشوف مشاهد زيارة الرئيس السيسي وحفاوة الاستقبال يحب الدنمارك، لأن هذا الاستقبال بمثابة تقدير للدولة المصرية والقيادة ومكانة وحضارة وتاريخ مصر .

اقرأ أيضًا:

السلع بأسعار مخفضة.. الجيزة: تشغيل سوق اليوم الواحد بشارع بالعمرانية الاثنين المقبل

بخط اليد.. ماذا كتبت انتصار السيسي في سجل المتحف الوطني العماني؟