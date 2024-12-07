قانون الضمان الجديد.. ماذا يحدث إذا تقدمت أعداد كبيرة للحصول على الدعم النقدي؟

ماذا يحدث إذا تقدمت أعداد كبيرة للحصول على الدعم ا

كتب- محمد أبو بكر:

نصت المادة 12 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على دعم نقدي وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة.

الحصول على الدعم النقدي

ويكون الحصول على الدعم النقدي وفق الترتيبات التالية:

- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

- المريض بمرض مزمن شديد.

- المسن.

- الأيتام.

- الأرامل والمطلقات والمنفصلات.

- النساء بلا عائل.

- الأسر الفقيرة.

- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

- النساء الفقيرة.

- ذوو الإعاقة من المستوى الأول، وتحديد مستويات الإعاقة وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذو الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة 13، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق التي تسبها وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

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