غرفة شركات السياحة تكشف عن ضوابط مُشددة لحج المصريين

كتب- حسن مرسي:

قال المهندس إيهاب عبدالعال، عضو غرفة شركات السياحة، إن السعودية قررت وقف إصدار تأشيرات الزيارة الشخصية للمصريين بدءًا من شهر رمضان، بهدف منع أي تجاوزات خلال موسم الحج المقبل، والتي شملت سفر العديد من الحجاج دون تأشيرات معتمدة.

خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح عبد العال: "المواطن بيأخد التأشيرة يروح يعمل عمرة في رمضان ويقعد لحد موسم الحج، هذه التأشيرات لن يتم إصدارها للمصريين بداية من رمضان".

وأضاف إيهاب عبد العال أن الجانب المصري اتفق مع نظيره السعودي على وضع ضوابط مشددة لتفادي تكرار الحوادث التي وقعت في موسم الحج السابق، حيث سافر نحو 200 ألف شخص دون تأشيرة حج معتمدة.

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