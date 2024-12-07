حج 2025.. أسعار وشروط جديدة لمنع تجاوزات الموسم الماضي

كتب- حسن مرسي:

أعلن المهندس إيهاب عبد العال، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل جديدة بشأن موسم الحج لعام 2025، حيث حددت الأسعار النهائية وأعلنت عن الشروط والضوابط التي يجب على الراغبين في أداء الفريضة الالتزام بها.

خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح عبدالعال أن أسعار الحج السياحي الجوي تتراوح بين 240 ألف جنيه و550 ألف جنيه، مع إمكانية الحصول على تخفيضات تصل إلى 10%، بينما تبلغ تكلفة الحج البري 225 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه الأسعار تأتي بعد دراسة شاملة لسوق الحج وتحديد التكاليف المتوقعة.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن آخر موعد للتقديم للحج السياحي هو يوم 20 ديسمبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين يوم 23 من نفس الشهر.

وفي سياق متصل، أكد عبد العال أن الجانب السعودي اتفق على وضع ضوابط مشددة لمنع تكرار التجاوزات التي حدثت في موسم الحج الماضي، والتي شملت سفر العديد من الحجاج دون تأشيرات معتمدة.

ومن بين الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها، قرار السعودية بوقف إصدار تأشيرات الزيارة الشخصية للمصريين بدءًا من شهر رمضان، وذلك لمنع أي محاولات للتسلل إلى الأراضي المقدسة بأوراق ثبوتية مزورة.

كما أوضح أن هذه الإجراءات تشمل زيادة الرقابة على شركات السياحة والمكاتب الحج، والتأكد من التزامهم بالضوابط والشروط المحددة.

كما أشار إلى أن وزارة الأوقاف أطلقت حملات توعية واسعة للمواطنين حول إجراءات الحج وأنواعه المختلفة، وذلك لمساعدة الراغبين في أداء الفريضة على اختيار البرنامج المناسب لهم.

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