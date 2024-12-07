ياسمين عز: بدل ما تنشفي شعرك دفيله ملاية السرير بالسشوار

كتب- حسن مرسي:

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة للفتيات عن الزواج، قائله: "الجواز حلو ماتخليش حد يكرهك فيه، الزواج شراكة لو اتبت صح احتمالات فشلها صفر".

وقالت ياسمين عز خلال برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "mbc مصر"،: "في الجو البرد ده قومي اعملي لجوزك شوية بطاطا بالبشاميل، أو طبق شعرية باللبن، أو مشروب يهديله أعصابه".

وتابعت: "بلاش تكوني تقليدية وتعملي يانسون اطلعي شويه للعالمية وخليكي انترناشونال، ودفيله ملاية السرير قبل ما ينام في البرد ده، وبدل ما تنشفي شعرك بالسشوار دفي السرير".

وأضافت الإعلامية ياسمين عز،: "الجواز سنة الحياة، متصدقيش صحبتك اللي بتقول الجواز وحش، هتلاقيها بتغير على جوزها من الهوا الطاير".

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