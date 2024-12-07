تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بجائزة أحمد فؤاد نجم

كتب- محمد شاكر:

انطلق منذ قليل، حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية فى دورتها الحادية عشرة لعام 2024، وذلك على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والكتاب والنقاد.

وكشفت الجائزة عن القائمة القصيرة للدواوين في دورة هذا العام وهى كل من: "زي قطة القهاوي" لحازم عمر، "أوضة الفيران" لعلاء أشرف، "كيرلي" لأحمد دومة، "بطل من مجاز" ليحيى خليفة، "موال الصبية" لريهام شمس، "روايح زين" لريم أحمد، ريش لعبدالله محمد ألماظ، "لمبة وساعة رمل" لناصر عبدالسلام، "لحين إشعار آخر" لعلي سليم.

قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

جائزة أحمد فؤاد نجم يبلغ إجمالي قيمتها المالية فى فرع شعر العامية 300 ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

فيما بلغت قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية 50 ألف جنيه للفائز بها، ولا يجوز تقسيمها.

شروط الدورة الـ11 لجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية..

أن تكون الطبعة الأولى من الديوان قد صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2022 وديسمبر 2023.

أن يكون العمل المتقدم ديوان شعر مكتوب بالعامية المصرية.

تمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة.

تمنح الجائزة للشاعر شخصيا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة.

ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة عن أربعين عاماً.

يتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر ولا يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخرى فى دورة تالية.

تقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية بشرط موافقة الشاعر كتابية على التقدم للجائزة وقبولها فى حالة فوزه بها.