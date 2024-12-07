المفتي: المسابقة العالمية للقرآن الكريم فرصة لاستجلاء قيم القرآن وكشف كنوزه

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الدورة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم من الفعاليات الرئيسية التي تتعلق بالقرآن الكريم، الكتاب الخالد الذي نحن في أشد الحاجة إلى استجلاء قيمه وكشف كنوزه في ظل عالم مضطرب ومتغير يركز على المصالح الفردية ويعتدي على حقوق الفقراء.

وخلال حواره مع قناة الناس يوم السبت، لفت المفتي إلى ضرورة العودة إلى المنهج الصحيح والصراط المستقيم الذي جاء به القرآن الكريم.

وأوضح الدكتور نظير عياد أن القرآن هو الكتاب الذي يرسم لنا المنهج الصحيح في الحياة، ويساعدنا على تجاوز التشرذم والاختلاف.

وأكد أن القيم التي يحملها القرآن، سواء كانت حضارية أو علمية أو فكرية أو إنسانية، هي السبيل لإعادة الإنسان إلى إنسانيته وتوجيه المجتمع نحو التفاهم والسلام.

فيما يتعلق بما بعد الحفظ، أشار مفتي الديار المصرية، إلى أن القرآن الكريم ليس مجرد كتاب للحفظ والتلاوة، بل هو "حبل الله المتين" و"الذكر المبين"، الذي يجب أن يُعاش ويُفهم من خلال التدبر والتطبيق العملي.

وأضاف: "نريد أن ننتقل من الجانب النظري، وهو مجرد الحفظ، إلى التطبيق العملي الذي يتطلب كثرة التلاوة والتأمل في معاني القرآن، بالإضافة إلى ملازمة العلماء والبحث عن الإجابات الصحيحة للأسئلة الشرعية".

كما أشار المفتي إلى أهمية المجتمع القرآني، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كمثال واضح في تطبيق قيم القرآن في الحياة اليومية، حيث كان الصحابة يتبعون ما حفظوه من القرآن ويطبقونه في واقعهم، مما أسس لمجتمع فاضل.

واختتم الدكتور نظير عياد بأن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشكل فرصة هامة لاستخلاص القيم القرآنية العميقة التي تسهم في بناء مجتمع يسير على النهج القويم، داعيًا الجميع إلى الاجتهاد في تطبيق ما يتعلمونه من كتاب الله في حياتهم اليومية.

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