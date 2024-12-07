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روحه موجودة حولنا.. نجيب ساويرس: تعرفت على أحمد فؤاد نجم وعندي 19 سنة

07:56 م السبت 07 ديسمبر 2024

رجل الأعمال نجيب ساويرس

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كتب- محمد شاكر:
أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه تعرف على الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وهو ابن ١٩ سنة، أثناء دراسته في كلية الهندسة.

وقال "ساويرس"، في تصريحات خاصة، لمصراوي، كان أحمد فؤاد نجم، عندما يصل الجامعة يلهب حماس الشباب، ولنا معه الكثير من المواقف والذكريات لأننا أصبحنا أصدقاء، بعد ذلك.

وأضاف: كل عام نأتي فيه إلى هنا، أشعر بالسعادة لأن روحه موجودة حولنا.

وأكمل: خلال ١١ عاما من الجائزة، وجدت أن الجيل الجديد يثبت أن مصر ولادة، واكتشفنا الكثير من المبدعين والشعراء الذين نفخر بهم، ومنهم عباقرة ولذا أكون سعيداً، "أشعر أننا لسة فيه أمل".

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