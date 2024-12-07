أستاذ علوم سياسية يكشف دلالات زيارة الرئيس السيسي للدنمارك

كتب- حسن مرسي:

أشاد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمملكة الدنمارك، حيث التقى ملك الدنمارك، إلى جانب رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس البرلمان الدنماركي، مؤكداً أن هذه الزيارة تحمل دلالات هامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي مداخلة هاتفية خلال برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح طارق فهمي أن زيارة الرئيس السيسي تُعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى الدنمارك، مشيراً إلى الحفاوة الكبيرة التي لقيتها الزيارة من الجانب الدنماركي، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الواسعة التي صاحبتها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إنشاء مجلس الأعمال المصري الدنماركي يمثل خطوة استراتيجية لفتح آفاق استثمارية جديدة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين على أسس واضحة من المصالح المتبادلة.

كما أوضح طارق فهمي أن الزيارة شملت مناقشة ملفات بارزة، من بينها القضية الفلسطينية، ملف الهجرة غير الشرعية، وقضايا التغيرات المناخية، إلى جانب السعي لتطوير العلاقات الثنائية ورفع مستوى الشراكة بين البلدين.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تسير بخطى ثابتة في الخروج من الأطر التقليدية للعلاقات الدولية، والعمل على بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة، مما يسهم في ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية.

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