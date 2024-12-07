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إبراهيم داوود: جائزة أحمد فؤاد نجم تدعم الحراك الثقافي

07:41 م السبت 07 ديسمبر 2024

الشاعر الكبير إبراهيم داوود

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كتب- محمد شاكر:

أشاد الشاعر الكبير إبراهيم داوود، عضو مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم، بدور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، في رعاية الجائزة واكتشاف وجوه جديدة في شعر العامية.

وقال "داوود" في تصريحات خاصة، لمصراوي: هذه الجائزة أصبح لها دور مهم في الحياة الثقافية، لأنها تدعم الحراك الثقافي، على مستويات عدة، على مستوى الإبداع وتسليط الضوء على المواهب الشبابية، وكذلك على مستوى الصناعة وتشجيع دور النشر، لأنها تقتني ١٥٠ نسخة من الدواوين الفائزة.

وأضاف داوود: أصبحت الجائزة بمثابة عرسا سنويا ينتظره المبدعون، وصناع الثقافة.

ويقام اليوم، حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لعام 2024 فى دورته الحادية عشرة، فى قاعة إيوارات بالجامعة الأمريكية، حيث يتم إعلان القائمة النهائية خلال الحفل، بجانب إعلان الفائز بفرع الدراسات النقدية.

الشاعر الكبير إبراهيم داوود جائزة أحمد فؤاد نجم الحراك الثقافي نجيب ساويرس
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