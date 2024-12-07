بحضور ساويرس والعدل.. مثقفون يتوافدون على حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم

كتب- محمد شاكر:

توافد منذ قليل، عدد كبير من المثقفين والشعراء، لحضور حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لعام 2024 فى دورته الحادية عشرة، فى قاعة إيوارات بالجامعة الأمريكية، حيث يتم إعلان القائمة النهائية خلال الحفل، بجانب إعلان الفائز بفرع الدراسات النقدية.

وكان على رأس الحضور كل من: رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، المخرج مجدي أحمد علي، المنتج محمد العدل، الفنان رمزي العدل.

شروط الدورة الـ11 لجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

أن تكون الطبعة الأولى من الديوان قد صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2022 وديسمبر 2023.

أن يكون العمل المتقدم ديوان شعر مكتوب بالعامية المصرية.

تمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة.

تمنح الجائزة للشاعر شخصيا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة.

ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة عن أربعين عاماً.

يتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر ولا يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخرى فى دورة تالية.

تقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية بشرط موافقة الشاعر كتابية على التقدم للجائزة وقبولها فى حالة فوزه بها.

من هو الشاعر أحمد فؤاد نجم

جدير بالذكر أحمد فؤاد نجم (23 مايو 1929 - 3 ديسمبر 2013) ولد فى قرية كفر أبو نجم بمدينة أبو حماد محافظة الشرقية، وهو أحد أهم شعراء العامية فى مصر وأحد ثوار الكلمة واسم بارز فى الفن والشعر العربى، ولقب بالفاجومى المصرى، يترافق اسم أحمد فؤاد نجم مع ملحن ومغن هو الشيخ إمام، حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيرى الذى بدأ بعد نكسة 1967، وفى عام 2007 اختارته المجموعة العربية فى صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة سفيرا للفقراء.