بحضور وزير المالية.. إنطلاق المؤتمر الاقتصادي السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الاقتصادي السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، تحت عنوان "خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري"، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور أحمد كجوك.

ويهدف المؤتمر لصياغة سياسات مالية ونقدية اكثر مرونة تحقق التنمية المستدامة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة التمهيد واللوجيستيات والنقل، ودعم الزراعة والصناعات الغذائية لفتح أسواق دولية.

من جانبه أكد المحاسب القانوني محمد رزق رئيس مجلس إدارة M1 راعي المؤتمر، أن حضور وزير المالية للفعاليات ساهم في الخروج بتوصيات مهمة للمجتمع الضريبي، وسلط الضوء تجاه الخدمات الضريبية وخدمات المحاسبه والمراجعة.

وزير المالية: ندرس برنامجًا طموحًا لمساندة الأنشطة التصديرية

وقال وزير المالية أحمد كجوك: "إننا ندرس برنامجًا طموحًا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة؛ بما يحقق المستهدفات ويراعي احتياجات المصدرين، كما ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة".

وأضاف وزير المالية، أن السياسة المالية ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي، وستكون أيضًا أكثر شمولًا وتحفيزًا للأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وأشار إلى العمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية؛ بما يسهم في توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.

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