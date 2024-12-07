السلع بأسعار مخفضة.. الجيزة: تشغيل سوق اليوم الواحد بشارع بالعمرانية الاثنين المقبل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أنه في إطار التنسيق الدوري مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم الاتفاق علي تشغيل سوق جديد لليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.

تفاصيل تشغيل سوق اليوم الواحد بالعمرانية

تصريحات "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، السبت، جاءت خلال جولته الميدانية بشارع السوق الجديد بحي العمرانية للوقوف على التجهيزات اللازمة قبل بدء أعمال تشغيله يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024.

وكلف المهندس عادل النجار، بمتابعة انتظام تشغيل السوق وإزالة أية معوقات أمام العارضين لتحقيق أقصي استفادة للمواطنين.

وأشار النجار، إلى أن السوق الجديد سيساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة ويخدم مواطني أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

وأوضح محافظ الجيزة، أن هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

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