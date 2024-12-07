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الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يشهدان توقيع مذكرات تفاهم -(فيديو)

05:47 م السبت 07 ديسمبر 2024

الرئيس السيسي في الدنمارك

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن توقيع مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما شهد الرئيس السيسي توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع مجال التجارة بين البلدين حتى عام 2027.

وشهد الرئيس السيسي أيضًا توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهجرة وتعزيز قدرات اللجوء ومكافحة التهريب والاتجار في البشر، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب بين الأكاديمية المصرية والدنماركية.

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