برلمانية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يُسهم في حوكمة الدعم ويُمكِّن المرأة اقتصاديًّا

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان، يمثل انطلاقة قوية ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشارت سلامة في تصريحات لها اليوم السبت، إلى أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في ضبط منظومة الدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة لدعم الأسرة الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال العديد من المشروعات؛ وبينها الدعم النقدي المتمثل في تكافل وكرامة.

وأكدت عضو مجلس النواب أن مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، حريصة على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، مشيرةً إلى أن الدعم النقدي واحد من بين جهود الاستراتيجية الوطنية.

ولفتت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى ما يتضمنه مشروع قانون الضمان الاجتماعي من مواد تضمن حقوق المرأة؛ خصوصًا المرأة المعيلة والمطلقات والأرامل، وهي خطوة في منتهى الأهمية.

وقالت أمل سلامة: تمكين المرأة من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية، وتحقيق الشمول المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، وتمكينها من المشاركة في سوق العمل، خطوات مهمة لدعم المرأة المصرية من خلال هذا القانون.

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