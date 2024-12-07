"عربية النواب": جولة السيسي الأوروبية تعكس تطور السياسة الخارجية المصرية

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالجولة الأوروبية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل الدنمارك والنرويج وجمهورية أيرلندا، مشيرًا إلى أن الجولة تعكس تطور السياسة الخارجية المصرية؛ والتي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، خصوصًا في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية؛ مثل الأزمة الليبية والوضع في شرق المتوسط.

وقال محسب إن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي، ستتناول إبراز دور مصر الإقليمي والدولي كعامل استقرار في المنطقة، خصوصًا من خلال جهودها في تهدئة الأزمات السياسية والأمنية، وإظهار رغبة مصر في تقوية شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي، بما يعزز التعاون في القضايا المشتركة مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تحقيق التوازن في علاقة مصر مع مختلف القوى العالمية.

وأكد عضو مجلس النواب أن زيارة الرئيس إلى الدنمارك خطوة مهمة جدًّا، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدَين، حيث شهدت الزيارة دعوة المستثمرين والشركات الدنماركية لزيادة استثماراتهم في مصر، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، وتحلية المياه، مشيرًا إلى أن الدنمارك تُعتبر شريكًا مهمًّا لمصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهذه الزيارة من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون في هذه القطاعات، فضلًا عن تعميق الحوار السياسي من خلال التطرق إلى مناقشة قضايا مثل تغير المناخ، الأمن الغذائي، وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وهو ما يعزز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ خصوصًا في سياق دور مصر كوسيط إقليمي.

وشدد النائب على أن الزيارة ستؤثر إيجابًا على العلاقات المصرية- الدنماركية عبر فتح مجالات تعاون جديدة في الاقتصاد الأخضر، والاستثمارات المستدامة، وتعزيز الحوار حول التحديات الإقليمية والعالمية، وتوسيع الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية- الدنماركية شهدت تطوراً ملموساً في مختلف المجالات، انعكس ذلك على حرص البلدين على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تبادل الزيارات لتفعيل العلاقات الثنائية.

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