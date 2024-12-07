مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك

كتب- محمد نصار:

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيسة وزراء الدنمارك.

ويتواجد الرئيس في الدنمارك في مستهل جولة أوروبية تشمل مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

ويجري الرئيس، خلال زيارة مملكة الدنمارك، لقاءات مع جلالة ملك الدنمارك، ورئيسة الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي، كما يشارك في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

ثم يتوجه الرئيس إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد لقاءات مع جلالة ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد سيادته التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما يتوجه الرئيس إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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