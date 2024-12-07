بخط اليد.. ماذا كتبت انتصار السيسي في سجل المتحف الوطني العماني؟

ماذا كتبت انتصار السيسي في سجل المتحف الوطني العما

كتب- محمد نصار:

وقعت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سجل المتحف الوطني العماني، وذلك خلال زيارتها للمتحف.

وكتبت قرينة الرئيس: يشرفني أن أكون اليوم في المتحف الوطني بسلطنة عمان والذي يمثل رمزا للفخر والتراث الثقافي الفني لهذه البلاد العريقة".

وأضافت: إن زيارتي لهذا الصرح الثقافي تعكس مدى التقدير لجهود سلطنة عمان في الحفاظ على هويتها وتراثها.

وتابعت أن المتحف الوطني هو نافذة تظهر التنوع الثقافي والتاريخي العماني ويعبر عن روح التلاحم بين الماضي والحاضر.

وواصلت: المتحف ليس مجرد المعرض، بل هو مركز للإلهام والتعلم، وأود أن أوجه الشكر للقائمين على هذا المتحف الرائع، على جهودهم المتواصلة في إظهار الجوانب الفنية من تاريخ عمان العظيم.

وعبرت قرينة الرئيس، عن أملها في أن تعزز هذه الزيارة أواصر التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين.

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