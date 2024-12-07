غدًا.. "الأعلى للإعلام" يناقش تطوير الإعلام الرياضي

كتب- محمد نصار:

تعقد لجنة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أول اجتماعاتها غدًا الأحد، بعد إعلان تشكيلها رسميًا، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المستقبلية، واستعراض الأفكار والرؤى التي تعمل على تطوير الإعلام الرياضي.

وتضم اللجنة في عضويتها، محمد إبراهيم، مسؤول البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، ومحمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد.

وتختص اللجنة بمتابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.

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