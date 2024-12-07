ميناء دمياط يستقبل أكثر من 27 ألف طن قمح خلال 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 سفينة، بينما غادر 10 سفن.

وقالت هيئة الميناء، في بيان السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل لـ 37 سفينة، منها السفينة (KIMGFISHER D) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 170 مترًا وعرضها 27 مترًا، قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 27450 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16609 طن تشمل: 11659 طن يوريا، و2450 طن كسب صويا، و2300 مولاس، و200 طن كلينكر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 41521 طنًا تشمل : 16108 طن ذرة، و3560 طن خردة، و6561 طن حديد، و4200 طن فول صويا، و791 طن خشب زان، و7000 طن قمح، و801 طن زيت طعام، و2500 طن كسب عباد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1021 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 718 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3717 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 57568 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150892 طنًا.

وغادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3973 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، و1 قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدمًا قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3054 حركة.

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